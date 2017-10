Banca Carige, i numeri dei primi nove mesi del 2017

A fine settembre i crediti deteriorati lordi erano pari a 6,3 miliardi di euro, con un coverage del 47%

di Edoardo Fagnani

31 ott 2017 ore 20:25

Banca Carige ha comunicato i risultati dei primi nove mesi del 2017, periodo chiuso con una perdita netta di 210,4 milioni di euro, valore che si confronta con il rosso di 224 milioni contabilizzato nello stesso periodo dello scorso anno. Al contrario, i proventi operativi netti sono scesi da 472,3 milioni a 402,4 milioni di euro, in seguito alla flessione del 9,3% del margine di interesse.

A fine settembre il Common Equity Tier1 era pari al 10,4% e includeva l’effetto netto positivo sugli asset ponderati per il rischio del deconsolidamento del portafoglio di sofferenze. Il CET1 Ratio risulta al di sopra dei limiti regolamentari e della soglia minima del 9% che la BCE ha richiesto in sede di SREP per il 2017, ma al di sotto della soglia raccomandata (che include anche la Pillar 2 Capital Guidance) pari all’11,25%.

Sempre a fine settembre gli impieghi alla clientela ammontavano a 16,67 miliardi di euro, in flessione rispetto ai 18,25 miliardi di inizio anno. Alla stessa data i crediti deteriorati lordi erano pari a 6,3 miliardi di euro, con un coverage del 47% (45,4% a fine 2016). Al netto della cessione GACS il portafoglio sofferenze si attesta a meno di 3,0 miliardi lordi (1,0 miliardo netto), con coverage al 67,5%.

A fine settembre il portafoglio titoli di Banca Carige era pari a 1,7 miliardi di euro, con un basso profilo di rischio in termini di dimensione e duration.