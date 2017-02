Banca Carige, aumenta la perdita nel 2016

di Edoardo Fagnani

10 feb 2017 ore 18:04

Banca Carige ha comunicato i risultati preliminari del 2016, periodo chiuso con una perdita netta di 297,29 milioni di euro, valore che si confronta con il rosso di 127,6 milioni contabilizzato nell’esercizio precedente. Il risultato finale ha scontato la contabilizzazione di accantonamenti ai fondi rischi e oneri per 21,2 milioni, rettifiche di valore su avviamenti per 19,9 milioni e 70 milioni lordi (50,5 milioni netti) tra canone DTA (27,7 milioni lordi), tributi ed altri oneri di sistema (contributi ordinari e straordinari al fondo di risoluzione per 26,5 milioni lordi e al fondo di garanzia dei depositi per 9,1 milioni; rettifiche di valore riguardanti Atlante e lo schema volontario del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi per 6,7 milioni).

Il risultato della gestione finanziaria si è ridotto da 377,9 milioni a 149,43 milioni di euro, mentre il margine di intermediazione è sceso del 9,8%, passando da 682,2 milioni a 615,45 milioni, in seguito alla flessione del 9,5% del margine di interesse e al calo degli utili da attività finanziarie dispomnibili per la vendita.

A fine 2016 il Common Equity Tier1 era pari all’11,3%.

Sempre a fine giugno gli impieghi alla clientela ammontavano a 21,1 miliardi di euro, in flessione rispetto ai 22,8 miliardi di inizio anno. Alla stessa data i crediti deteriorati lordi erano pari a 7,3 miliardi di euro, con un coverage in aumento al 45,4% (42,9% a fine 2015). In termini netti il portafoglio è rimasto sostanzialmente invariato intorno ai 4 miliardi (3,9 miliardi a fine 2015) in relazione all’aumento delle rettifiche su crediti (+397,3 milioni), che includono le risultanze della verifica condotta da BCE nella prima parte del 2016.

A fine 2016 il portafoglio titoli di Banca Carige era pari a 2 miliardi di euro, con un basso profilo di rischio in termini di dimensione e duration.

Banca Carige ha ricordato che è in corso la predisposizione dell’aggiornamento del piano strategico con approvazione prevista per il prossimo 28 febbraio, giorno in cui saranno comunicati i risultati definitiviti del 2016.

Questo scritto è redatto a solo scopo informativo, può essere modificato in qualsiasi momento e NON può essere considerato sollecitazione al pubblico risparmio. Il sito web non garantisce la correttezza e non si assume la responsabilità in merito all’uso delle informazioni ivi riportate.