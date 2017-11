Azimut Holding, i numeri dei primi nove mesi del 2017

di Edoardo Fagnani

9 nov 2017 ore 13:34

Nei primi nove mesi del 2017 Azimut Holding ha registrato un utile netto di 156,2 milioni di euro, in aumento del 28,8% rispetto ai 121,3 milioni registrati nello stesso periodo dello scorso anno. L’utile normalizzato, al netto dei costi straordinari di 5,3 milioni dovuti al riacquisto del prestito obbligazionario convertibile avvenuto del secondo trimestre, è stato pari a 161,5 milioni di euro. In forte aumento anche il risultato operativo, che è salito da 136,9 milioni a 198,38 milioni di euro. I ricavi sono saliti del 19% e hanno sfiorato i 592 milioni di euro.

A fine settembre la posizione finanziaria netta era positiva per 103,71 milioni di euro, in contrazione dai 192,26 milioni di inizio anno. Azimut Holding ha ricordato che Nei primi nove mesi sono stati pagati dividendi ordinari per 133 milioni, sono state eseguite le prime due tranche di buyback per complessivi 50 milioni.

