Avio chiude in utile il primo semestre 2017

di Edoardo Fagnani

13 set 2017 ore 18:02

Avio ha comunicato i risultati del primo semestre del 2017, periodo chiuso con ricavi per 148,56 milioni di euro, in aumento del 24,4% rispetto ai 119,36 milioni ottenuti nei primi sei mesi dello scorso anno. L’incremento è principalmente attribuibile alle maggiori attività di produzione del programma Vega e all’aumento delle attività di sviluppo del nuovo motore P120C, comune ai vettori spaziali Ariane 6 e Vega C di prossima generazione. Il margine operativo lordo adjusted è salito del 7,8%, passando 14,11 milioni a 15,21 milioni di euro; tuttavia, la marginalità si è ridotta dall’11,8% al 10,2%. Il risultato finale è passato da un rosso di 1,15 milioni di euro a un utile di 1,74 milioni.

A fine giugno la posizione finanziaria netta era diventata positiva per 35,88 milioni di euro, rispetto all’indebitamento di 18,6 milioni di inizio anno, grazie dell’apporto di cassa conseguente al perfezionamento dell’operazione di fusione con Space 2. Sempre a fine giugno il portafoglio ordini era pari a 716,2 milioni di euro.

Questo scritto è redatto a solo scopo informativo, può essere modificato in qualsiasi momento e NON può essere considerato sollecitazione al pubblico risparmio. Il sito web non garantisce la correttezza e non si assume la responsabilità in merito all’uso delle informazioni ivi riportate.