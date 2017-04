Avio, i risultati del 2016

di Edoardo Fagnani

28 apr 2017 ore 19:42

Avio ha comunicato i risultati del 2016, esercizio chiuso con ricavi per 292 milioni di euro, in aumento del 13,4% rispetto al giro d’affari dell’anno precedente. L’incremento è principalmente attribuibile alle maggiori attività di produzione di Vega e al pieno avvio dei nuovi programmi di sviluppo di Vega C e Ariane 6 (P120). Il margine operativo lordo adjusted è salito del 2,7% a 36,5 milioni di euro.

A fine 2016 l’indebitamento netto si era ridotto a 18,6 milioni di euro, rispetto ai 34 milioni di inizio anno, beneficiando principalmente delle risorse generate dalla gestione operativa del gruppo.

