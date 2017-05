ASTM, +2,9% i ricavi nel primo trimestre 2017

di Edoardo Fagnani

15 mag 2017 ore 18:21

Nei primi tre mesi del 2017 ASTM ha realizzato ricavi dal settore autostradale per 228,43 milioni di euro, in aumento del 2,9% rispetto ai 222,04 milioni realizzati nello stesso periodo dello scorso esercizio, in scia alla crescita del 3,18% del traffico autostradale.

A fine marzo l’indebitamento netto rettificato della concessionaria autostradale era sceso a 1,59 miliardi di euro, rispetto agli 1,62 miliardi di inizio anno. Nel periodo in esame gli investimenti autostradali sono stati pari a 39,54 milioni di euro.

