D’Amico Int. Shipping chiude in rosso i primi nove mesi del 2017

di Edoardo Fagnani

9 nov 2017 ore 11:46

Nei primi nove mesi del 2017 D’Amico Int. Shipping ha realizzato ricavi totali per 289,18 milioni di dollari, in aumento del 10,8% rispetto ai 260,97 milioni realizzati nello stesso periodo dello scorso anno. In peggioramento, invece, i ricavi base time charter, scesi da 202,95 milioni a 194,17 milioni di dollari, in seguito all’indebolimento del mercato spot nella prima parte del 2017 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. In forte contrazione il risultato operativo lordo, che è passato da 48,06 milioni a 33,68 milioni di dollari. La società ha terminato il periodo gennaio-settembre con una perdita netta di 13,58 milioni di dollari, rispetto all’utile di 6,08 milioni dei primi nove mesi del 2016. Il management ha segnalato che la variazione rispetto all’anno precedente è riconducibile quasi interamente a un mercato spot nettamente più debole registrato nel primo semestre del 2017.

A fine settembre l’indebitamento netto del gruppo era sceso a 512,3 milioni di dollari, rispetto ai 527,8 milioni di inizio anno. Nei primi nove mesi del 2017 le attività operative hanno assorbito cassa per 3,45 milioni di euro, mentre gli investimenti lordi hanno sfiorato i 100 milioni di dollari.

I vertici di D’Amico Int. Shipping hanno segnalato che alla fine di settembre 2017 la società aveva investimenti ancora in essere per 183,1 milioni (61,2 milioni nel quarto trimestre dell’anno e 121,9 milioni nel corso del 2018), precisando che il 69% di questi sarà finanziato con debito bancario, ad oggi già interamente sottoscritto.

