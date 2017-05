AlerionCleanpower, i numeri del primo trimestre 2017

di Edoardo Fagnani

AlerionCleanpower ha chiuso il primo trimestre del 2017 con ricavi per 16,4 milioni di euro, in aumento aumento rispetto ai 15,9 milioni ottenuti negli stessi mesi dello scorso anno, grazie all’aumento dei prezzi di cessione sia dell’energia elettrica sia degli incentivi. In crescita anche il margine operativo lordo che è passato da 13 milioni a 14,1 milioni di euro.

A fine marzo l’indebitamento netto del gruppo al netto dei derivati era sceso a 172,2 milioni di euro, rispetto ai 174,7 milioni di inizio anno.

