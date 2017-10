Agatos, i numeri del primo semestre 2017

di Edoardo Fagnani

1 ott 2017 ore 15:12

Agatos (ex True Energy Wind), società quotata all’AIM Italia e attiva della costruzione di impianti per efficientare i consumi energetici e per la produzione di energia rinnovabile, ha chiuso il primo semestre 2017 con ricavi per 2,65 milioni di euro, in leggera flessione rispetto ai 2,68 milioni (dato proforma) ottenuti negli stessi mesi dello scorso anno. Il risultato finale è stato negativo per 1,19 milioni di euro, rispetto al rosso di 949mila euro contabilizzato nel primo semestre 2016.

A fine giugno l’indebitamento netto era pari a 17,98 milioni di euro, mentre il valore degli impianti ammontava a 13,2 milioni di euro.

Questo scritto è redatto a solo scopo informativo, può essere modificato in qualsiasi momento e NON può essere considerato sollecitazione al pubblico risparmio. Il sito web non garantisce la correttezza e non si assume la responsabilità in merito all’uso delle informazioni ivi riportate.