Aeroporto di Bologna, ricavi e utile in crescita nel primo semestre 2017

di Edoardo Fagnani

4 set 2017 ore 18:10

Aeroporto di Bologna ha chiuso il primo semestre del 2017 con ricavi per 45,21 milioni di euro, in aumento del 7,7% rispetto ai 41,97 milioni contabilizzati negli stessi mesi dello scorso anno. Nel periodo in esame il traffico passeggeri è cresciuto del 6,6% con oltre 3,8 milioni di passeggeri. In forte miglioramento il margine operativo lordo, salito da 10,91 milioni a 14,7 milioni di euro (+34,7%). L’utile netto (esclusa la quota di terzi) è migliorato da 3,71 milioni a 6,92 milioni di euro.

A fine giugno l’indebitamento netto di Aeroporto di Bologna ammontava a 6,07 milioni di euro, rispetto alla posizione finanziaria netta positiva di 8,46 milioni di inizio anno. La variazione è principalmente dovuta alla distribuzione di dividendi a valere sull’utile 2016 per un totale di 10 milioni di euro e al progredire dell’opera People Mover. Nell’intero semestre gli investimenti dell’azienda sono stati pari a 6,2 milioni di euro.

Questo scritto è redatto a solo scopo informativo, può essere modificato in qualsiasi momento e NON può essere considerato sollecitazione al pubblico risparmio. Il sito web non garantisce la correttezza e non si assume la responsabilità in merito all’uso delle informazioni ivi riportate.