Aeffe, ricavi e utile in aumento nei primi nove mesi del 2017

di Edoardo Fagnani

9 nov 2017 ore 12:27

Aeffe ha chiuso i primi nove mesi del 2017 con ricavi per 234,97 milioni di euro, in aumento del 9,9% rispetto ai 213,76 milioni ottenuti nello stesso periodo dello scorso anno; a parità di tassi di cambio il giro d’affari sarebbe cresciuto del 10%. Il management ha precisato che il 51% del giro d’affari è stato realizzato fuori dai confini dell’Italia. In forte aumento il margine operativo lordo che è salito del 42,9%, passando da 21,3 milioni a 30,43 milioni di euro; di conseguenza, la marginalità è aumentata dal 10% al 13%. Il periodo gennaio-settembre si è chiuso con un utile netto di 10,91 milioni di euro, risultato che si confronta con i 4,89 milioni contabilizzati nei primi nove mesi dello scorso anno (+143,6%).

A fine settembre l’indebitamento netto era salito a 66,09 milioni, rispetto ai 59,51 milioni di euro di inizio anno. Nei primi nove mesi dell’anno le attività operative dell’azienda hanno generato risorse per 62mila euro, mentre gli investimenti sono stati pari a 3,4 milioni.

Il management di Aeffe ha anticipato che la raccolta ordini Primavera/Estate 2018 ha registrato una crescita del 15%.

