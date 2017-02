IntesaSanpaolo, i numeri del 2016 e il dividendo 2017

Il management ha confermato l'impegno alla distribuzione di dieci miliardi di euro di dividendi cash complessivi, indicato nel Piano di Impresa, per il quadriennio 2014-2017

di Edoardo Fagnani

3 feb 2017 ore 14:11

IntesaSanpaolo ha terminato il 2016 con un utile netto in crescita a oltre 3,1 miliardi di euro e un calo del 10% dei crediti deteriorati, che a fine anno erano scesi sotto i 30 miliardi di euro.

Di conseguenza, l’istituto distribuirà agli azionisti 3 miliardi di euro sottoforma di dividendo, in linea con l’obiettivo dichiarato dal management.

INTESASANPAOLO: I CONTI DEL 2016

L’istituto guidato da Carlo Messina ha chiuso il 2016 con proventi operativi netti pari a 16,93 miliardi di euro, in calo dell’1,5% rispetto ai 17,19 miliardi del 2015.

Il risultato della gestione operativa è ammontato a 8,26 miliardi di euro, in calo del 2,3% rispetto allo stesso periodo del 2015, con un cost/income nell’intero esercizio del 51,2%, in leggero aumento rispetto al 50,8% dell’esercizio precedente.

Il risultato netto consolidato è stato pari a 3,11 miliardi di euro, dai 2,74 miliardi dell’anno precedente. Gli utili salgono a 3,67 miliardi escludendo l’ammontare di tributi e altri oneri riguardanti il sistema bancario, in particolare le rettifiche di valore riguardanti il Fondo Atlante (227 milioni di euro).

INTESASANPAOLO: I CONTI DEL QUARTO TRIMESTRE 2016

Il trimestre si è chiuso con proventi operativi pari a 4,17 miliardi di euro, in aumento del 4,5% dai 3,99 miliardi dello stesso periodo del 2015.

Il risultato netto consolidato, nel quarto trimestre, è stato pari a 776 milioni, dai 13 milioni del terzo quarter 2015; battendo i 750 milioni stimati dagli analisti.

Escludendo l’ammontare di tributi e altri oneri riguardanti il sistema bancario (ossia i contributi ordinari e straordinari al fondo di risoluzione, i contributi ordinari al fondo di garanzia dei depositi e gli oneri relativi alle rettifiche di valore riguardanti Atlante e lo schema volontario del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi), l’utile netto del quarto trimestre 2016 è risultato pari a 1,15 miliardi di euro rispetto a 697 milioni del terzo trimestre 2016 e ai 261 milioni del quarto trimestre 2015.

INTESASANPAOLO: DATI PATRIMONIALI E MULTIPLI A FINE 2016

A fine 2016 i crediti verso la clientela erano pari a 365 miliardi di euro, in crescita del 5% rispetto al valore di inizio anno.

Il complesso dei crediti deteriorati (in sofferenza, inadempienze probabili e scaduti/sconfinanti) ammonta - al netto delle rettifiche di valore - a 29,77 miliardi di euro, in diminuzione del 10% rispetto ai 33,09 miliardi di fine 2015.

I crediti in sofferenza erano pari a 14,9 miliardi di euro, dai 14,97 miliardi di fine 2015, con un’incidenza sui crediti complessivi pari al 4,1% (4,3% al 31 dicembre 2015) e un grado di copertura al 60,6% (61,8% a fine 2015). Considerando, oltre alle rettifiche specifiche, anche il valore delle garanzie relative alle sofferenze, il grado di copertura complessivo delle stesse era pari al 153% includendo le garanzie reali e al 160% includendo anche le garanzie personali.



I coefficienti patrimoniali a fine 2016 risultavano pari al 12,7% per il Common Equity ratio (dal 13% di fine 2015), al 13,9% per il Tier 1 ratio (dal 13,8% di fine 2015) e al 17% per il coefficiente patrimoniale totale (dal 16,6% di fine 2015).

INTESASANPAOLO: IL DIVIDENDO 2017

Il management di IntesaSanpaolo ha proposto la distribuzione di un dividendo 2017 (relativo all’esercizio 2016) di 0,178 euro per azione ordinaria e una cedola di 0,189 euro per ogni titolo di risparmio, per un ammontare complessivo di circa 3 miliardi di euro. La cedola sarà staccata il 22 maggio e messa in pagamento il 24 maggio. Rapportando l’importo unitario al prezzo di riferimento dell’azione registrato il 2 febbraio, risulterebbe un rendimento (dividend yield) pari all’ 8,2% per l’azione ordinaria e al 9,2% per l’azione di risparmio.

INTESASANPAOLO: LE PROSPETTIVE PER L’ESERCIZIO IN CORSO

La nota della banca evidenzia che nel 2017 è atteso un aumento del risultato della gestione operativa, conseguente alla crescita dei ricavi e al continuo cost management, e del risultato lordo, con una riduzione del costo del rischio.

Inoltre, il management ha confermato l'impegno alla distribuzione di dieci miliardi di euro di dividendi cash complessivi, indicato nel Piano di Impresa, per il quadriennio 2014-2017.