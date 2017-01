Coima RES acquista compelsso immobiliare a Milano

di Edoardo Fagnani

16 gen 2017 ore 18:48

Coima RES ha perfezionato l’accordo per l’acquisizione da Immobiliare Deruta 2005, veicolo in fase di liquidazione interamente controllato da Warburg – HIH Invest Real Estate, fondo immobiliare tedesco dedicato a investitori istituzionali, di un complesso immobiliare costituito da due edifici, ubicati in Milano, Via Privata Deruta n.19, proseguendo nel percorso di crescita avviato dopo l’IPO con investimenti per oltre 600 milioni di euro in 8 mesi.

Il prezzo di acquisto del Complesso Immobiliare è pari a 46 milioni di euro oltre imposte.

