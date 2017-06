CNH Industrial rinnova il buyback

di Mauro Introzzi

6 giu 2017 ore 09:15

CNH Industrial ha annunciato l'intenzione di rinnovare il suo programma di acquisto di azioni proprie. Il programma interesserà il riacquisto in più tranche di azioni ordinarie per un importo massimo di 300 milioni di dollari ed è destinato all’ottimizzazione della struttura patrimoniale della società e a soddisfare gli obblighi derivanti dai piani di incentivazione. Il programma avrà durata fino al 13 ottobre 2018, incluso, e verrà realizzato con le disponibilità liquide.

Il programma rende esecutiva la precedente delibera dell'assemblea del 14 aprile, che ha autorizzato l'acquisto di azioni proprie ordinarie fino a un massimo del 10% delle azioni ordinarie della società per un periodo di 18 mesi.

Gli acquisti saranno effettuati sul mercato, ad un prezzo massimo per ciascuna azione ordinaria non superiore di oltre il 10% alla media del prezzo più elevato registrato in ciascuno dei cinque giorni di negoziazione precedenti la data di ciascun acquisto e ad un prezzo minimo per ciascuna azione ordinaria non inferiore di oltre il 10% alla media del prezzo più basso registrato in ciascuno dei cinque giorni di negoziazione precedenti la data di ciascun acquisto.

Attualmente la società non detiene azioni ordinarie in portafoglio.

