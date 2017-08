CNH Industrial: gli ultimi movimenti obbligazionari

di Mauro Introzzi

31 ago 2017 ore 10:53

CNH Industrial molto attiva sulla sua struttura patrimoniale. Il gruppo ha annuciato l’intenzione di procedere ad una emissione obbligazionaria benchmark denominata in euro tramite CNH Industrial Finance Europe.



La società, secondo quanto indicato nella nota, intende utilizzare i proventi netti dell’emissione obbligazionaria per le generali esigenze aziendali, che potrebbero includere il riacquisto di una parte delle proprie obbligazioni:



1,2 miliardi di euro 6,25% con scadenza al 9 marzo 2018 (ISIN: XS0604641034),

1 miliardo di euro 2,75% con scadenza al 18 marzo 2019 (ISIN: XS1046851025),

700 milioni di euro 2,875% con scadenza al 27 settembre 2021 (ISIN: XS1114452060).



Quasi contestualmente il gruppo ha comunicato il lancio di un'offerta di acquisto proprio sulle emissioni indicate



L'inizio dell'offerta è previsto per oggi, la scadenza per le ore 17 del 7 settembre. Data di regolamento il 12 settembre.

