Clabo, vendita azioni proprie e pagamento debito verso C.B. Immobiliare

di Edoardo Fagnani

20 ott 2017 ore 07:46

Il Consiglio di Amministrazione di Clabo ha deliberato in merito all’operazione di pagamento del debito commerciale nei confronti di C.B. Immobiliare attraverso la consegna di 223.000 azioni proprie, approvando la modifica dei termini in precedenza deliberati, con previsione di non procedere quindi al trasferimento del pacchetto di azioni alla società ma alla vendita diretta del pacchetto di azioni proprie e al pagamento del debito di oltre 791mila euro, attraverso il ricavato di tale vendita o qualora la vendita non fosse realizzabile o il ricavato non sufficiente, attraverso disponibilità liquide della stessa Clabo.

Il debito commerciale nei confronti di C.B. Immobiliare verrà regolata con pagamento cash entro il 31 dicembre 2017.

Questo scritto è redatto a solo scopo informativo, può essere modificato in qualsiasi momento e NON può essere considerato sollecitazione al pubblico risparmio. Il sito web non garantisce la correttezza e non si assume la responsabilità in merito all’uso delle informazioni ivi riportate.