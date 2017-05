Clabo Group, tre accordi in Cina

di Edoardo Fagnani

31 mag 2017 ore 09:53

Clabo Group ha comunicato che attraverso la controllata EasyBest ha avviato in Cina negli ultimi tre mesi importanti accordi commerciali con le maggiori catene di vendita di gelati tra cui Popland, il principale operatore nel retail del “gelato” in Cina, Dairy Queen, catena americana di gelaterie, che ha recentemente avviato l’attività nel Paese del sol levante, e Promisor, operatore locale nella vendita di gelato attraverso propri punti vendita nell’area dello Shandong.

Solo le tre catene sopra citate gestiscono ad oggi in Cina oltre 2.500 punti vendita e hanno commissionato a Qingdao Clabo Easy Best ordini complessivi per oltre 500mila euro nei mesi da marzo a maggio.

