Citigroup promuove Leonardo

di Mauro Introzzi

17 nov 2017 ore 11:28

Una promozione per Leonardo, dopo alcune giornate decisamente negative. Gli analisti di Citigroup hanno portato a "buy" (acquistare) il loro giudizio sul gruppo della difesa, valutato 13 euro per azione.

Nel frattempo il Corriere della Sera ha intervistato Alessandro Profumo, amministratore delegato del gruppo. Il manager ha definito le linee strategiche future della società, indicando che "l’obiettivo, chiaro e definito, è quello di crescere ancora e farlo in maniera redditizia nei tre settori cardine". L’aeronautica, dall’Eurofighter ai 345 e 346 di addestramento più i C-27J da trasporto e le aerostrutture in materiale composito per i B787. L’elettronica per la difesa, con soluzioni adatte agli scenari terrestri, navali e aerei. Gli elicotteri, civili e militari.

