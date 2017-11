Cinque cordate in gara per gli Npl di Carige e la piattaforma Gerica (Il Sole24Ore)

di Mauro Introzzi

10 nov 2017 ore 06:55

Il quotidiano economico scrive che sarebbero attese oggi, secondo indiscrezioni, le offerte non vincolanti per l’acquisizione di circa 1,4 miliardi di crediti non performing lordi di Banca Carige. Il portafoglio in questione è una delle attività da cedere secondo il piano deciso dall’amministratore delegato Paolo Fiorentino in vista dell’aumento di capitale.

Secondo quanto riportato dal Sole24Ore “in corsa per l’acquisizione di circa 1,4 miliardi di non performing loan lordi e per la piattaforma Gerica (che gestisce altri 1,2 miliardi di Npl) ci sarebbero cinque cordate formate da investitori e servicer specializzati nella gestione e recupero crediti”. I soggetti sarebbero: un consorzio tra Pimco e da Anacap, la cordata tra Davidson Kempner e Prelios, l’alleanza Bayview Capital-Crif, la branch italiana del gruppo nordico Lindorff-Intrum Justitia e, per ultimo, Credito Fondiario-Fonspa e il fondo statunitense Elliott.

Questo scritto è redatto a solo scopo informativo, può essere modificato in qualsiasi momento e NON può essere considerato sollecitazione al pubblico risparmio. Il sito web non garantisce la correttezza e non si assume la responsabilità in merito all’uso delle informazioni ivi riportate.