CHL dismette le attività nel settore parafarmaceutico

di Edoardo Fagnani

27 apr 2017 ore 20:52

Il consiglio di amministrazione di CHL ha deliberato di non proseguire con le attività nel settore parafarmaceutico tramite la società partecipata FarmaCHL. La decisione è stata assunta nell’ambito delle strategie industriali e commerciali che costituiscono la base del nuovo piano di sviluppo industriale in via di definizione a seguito della avvenuta integrazione con Terra e in ragione dei risultati negativi di FarmaCHL nell’ultimo triennio - pari a 1,09 milioni di euro - e della non strategicità della divisione parafarmaceutica.

FarmaCHL ha chiuso l’esercizio 2016 con una perdita per effetto della quale il patrimonio netto della stessa risulta negativo con conseguente necessità di ricapitalizzazione.

