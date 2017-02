Chiusura positiva per Mediobanca (+1,5%)

di Edoardo Fagnani

9 feb 2017 ore 17:35

Mediobanca ha registrato un rialzo dell’1,48% a 7,87 euro. L’istituto di Piazzetta Cuccia ha comunicato i risultati del primo semestre dell’esercizio 2016/2017 (l’istituto chiude il bilancio il 30 giugno), periodo terminato con un utile netto di 418,1 milioni di euro, in aumento del 30,2% rispetto ai 321,1 milioni contabilizzati nello stesso periodo dello scorso esercizio. In aumento anche il margine di intermediazione che è salito del 5,5%, passando da 1,02 miliardi a 1,07 miliardi di euro. A fine 2016 gli impieghi erano saliti a 37,6 miliardi di euro, dai 34,74 miliardi di inizio esercizio, per l’ingresso dei mutui ipotecari ex Barclays (2,4 miliardi). Alla stessa data le attività deteriorate evidenziavano un’incidenza del 2,5% sul totale degli impieghi, mentre il tasso di copertura era cresciuto al 55%. Sempre a fine 2016 il Core Tier 1 (Basilea 3, phased in) era pari al 12,27%.

