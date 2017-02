Chiusura negativa per Telecom Italia (-2,4%)

di Edoardo Fagnani

7 feb 2017 ore 17:38

Telecom Italia ha perso il 2,41% a 0,81 euro. Il Corriere della Sera ha riportato alcune indicazioni fornite dal management della compagnia telefonica nel corso dell’incontro con gli analisti per la presentazione dei risultati preliminari del 2016 e dei target fissati nel piano industriale per il triennio 2017/2019. Il gruppo guidato da Flavio Cattaneo ha indicato che nei prossimi tre anni non sarà staccato alcun dividendo, per impiegare le risorse negli investimenti e nella riduzione del debito. La nuova strategia, secondo quanto scritto sul Corriere della Sera, è focalizzata sull’accelerazione della banda ultralarga, per la quale saranno investiti 5 miliardi di euro in Italia.

Intanto, sono arrivate altre indicazioni delle banche d’affari su Telecom Italia. RBC Capital ha incrementato il prezzo obiettivo sulla compagnia telefonica, in seguito al miglioramento delle stime sui ricavi e sulla redditività per i prossimi trimestri; gli esperti hanno confermato il giudizio “Outperform” (farà meglio del mercato). Indicazione simile da HSBC, che ha aumentato da 0,8 euro a 0,85 euro il target price sull’azienda; gli esperti hanno confermato l’indicazione di mantenere le azioni in portafoglio. Bryan Garnier ha incrementato la valutazione su Telecom Italia, portandola da 0,71 euro a 0,78 euro per azione, in seguito al miglioramento delle stime per il triennio 2017/2019; gli esperti hanno confermato il giudizio “Sell” (vendere).

