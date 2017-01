Chiusura negativa per STM (-1,1%)

di Edoardo Fagnani

4 gen 2017 ore 17:35

STM ha registrato una flessione dell’1,14% a 10,43 euro, dopo uno stop per eccesso di ribasso in avvio di giornata. Gli analisti di Morgan Stanley hanno peggiorato il giudizio sul gruppo italofrancese, portandolo da “Equalweight” (neutrale) ad “Underweight” (sottopesare), in seguito al recente rally registrato dal titolo; tuttavia, gli esperti hanno alzato da 5,25 euro a 7 euro il prezzo obiettivo.

Questo scritto è redatto a solo scopo informativo, può essere modificato in qualsiasi momento e NON può essere considerato sollecitazione al pubblico risparmio. Il sito web non garantisce la correttezza e non si assume la responsabilità in merito all’uso delle informazioni ivi riportate.