Chiusura negativa per Atlantia (-1,2%)

di Edoardo Fagnani

18 ott 2017 ore 17:38

Seduta molto volatile per Atlantia. Il titolo della concessionaria autostradale ha lasciato sul terreno l’1,21% a 26,91 euro, con volumi elevati: oggi sono passate di mano quasi 7 milioni di azioni.

La spagnola ACS ha comunicato che la controllata tedesca Hochtief ha presentato una controfferta su Abertis, per un ammontare di 18,76 euro per azione. Gli azionisti potranno decidere di scegliere anche per uno scambio di azioni dell’azienda tedesca. L’OPA lanciata da Atlantia su Abertis prevede un ammontare in contanti di 16,5 euro per azione oltre alla possibilità per gli azionisti della società spagnola di optare, in tutto o in parte, per una parziale alternativa in azioni sulla base di un rapporto di scambio di 0,697 azioni Atlantia di nuova emissione aventi caratteristiche speciali per ogni titolo Abertis.

