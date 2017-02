Cerved Information Solutions sigla accordo con Barclays Bank

di Edoardo Fagnani

7 feb 2017 ore 20:22

Cerved Information Solutions ha comunicato che la controllata Cerved Credit Management Group ha sottoscritto con Barclays Bank una lettera di intenti per affidare, in esclusiva al Gruppo Cerved, il coordinamento dei servizi di gestione del portafoglio di mutui per un valore di circa 12 miliardi di euro, a partire dal terzo trimestre del 2017.

L’operazione permetterà al Gruppo Cerved di rafforzare la propria posizione anche nella gestione dei crediti in bonis.

