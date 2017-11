Centrale del Latte d’Italia delibera emissione di un bond settennale

di Edoardo Fagnani

24 nov 2017 ore 16:28

Il Consiglio di Amministrazione di Centrale del Latte d’Italia ha approvato l’emissione di un prestito obbligazionario di ammontare nominale complessivo massimo pari a 15 milioni di euro, con scadenza al 2024.

I proventi derivanti dal collocamento saranno utilizzati dalla società per il pieno sviluppo dell’attività societaria e per il supporto alla strategia industriale attraverso principalmente il miglioramento del processo produttivo, lo sviluppo del piano commerciale e un’attività di rafforzamento anche in campo internazionale.

