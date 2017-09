Ottima giornata per Cementir (+5,6%)

di Edoardo Fagnani

Cementir registra un balzo del 6,52% a 7,27 euro. La società ha sottoscritto un accordo con Italcementi per la cessione del 100% del capitale di Cementir Italia, incluse le società interamente controllate Cementir Sacci e Betontir. (gruppo Cementir Italia). Il controvalore della transazione (Enterprise Value) è di 315 milioni di euro su base cash and debt-free. A seguito di questa operazione l’indebitamento finanziario netto del gruppo a fine 2018 sarà prossimo a 0,5 volte il margine operativo lordo.

Gli analisti di Equita sim apprezzano questa operazione e hanno deciso di alzare da 7,3 euro a 8,5 euro il prezzo obiettivo su Cementir. Gli esperti hanno ritoccato al rialzo le stime sull’utile per azione per il biennio 2018/2019 e hanno confermato l’indicazione di acquisto delle azioni. Sulla stessa lunghezza d’onda Kepler Cheuvreux, che ha incrementato da 5,7 euro a 7,6 euro il prezzo obiettivo sulla società quotata al segmento STAR.

