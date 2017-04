Cembre, ok al bilancio 2016 e al dividendo 2017

di Mauro Introzzi

I soci di Cembre hanno approvato il bilancio 2016 e la destinazione dell’utile dell’esercizio. L’assemblea ha deliberato la distribuzione di un dividendo di 0,7 euro per azione (in aumento del 52% rispetto al dividendo di 0,46 euro elargito relativamente all’utile dell’esercizi o 2015). La data di stacco della cedola è l’8 maggio 2017, mentre il pagamento è fissato a partire dal 10 maggio 2017.

La nota a corredo dell'assemblea riporta anche qualche dato sui primi mesi del 2017: nel primo trimestre 2017 i ricavi consolidati hanno registrato una crescita del 9,4%, in incremento sia in Italia sia all’estero. A fine marzo 2017 la posizione finanziaria era positiva per circa 26,8 milioni di euro. I vertici hanno indicato che ritengono che anche nel 2017 il gruppo chiuderà l’esercizio con un aumento dei propri ricavi.

