CdR Advance Capital, ulteriori sottoscrizioni per il bond

di Edoardo Fagnani

14 feb 2017 ore 18:04

CdR Advance Capital ha comunicato che nell'ambito del secondo periodo di sottoscrizione (9 gennaio- 31 dicembre 2017) del bond convertibile denominato "CdR Avance Capital 2016- 2022 - Obbligazioni Convertibili 5%", risultano essere state sottoscritte ulteriori 3.300 obbligazioni per un ammontare unitario di 100 euro.

Il prestito emesso per complessivi 4,95 milioni di euro al tasso nominale annuo del 5% e con facoltà di conversione in ognuno degli ultimi tre anni di vita del titolo, in azioni CdR Advance Capital di Categoria A al prezzo di conversione di 1,10 euro, alla data odierna risulta sottoscritto per complessivi 2.484.600 euro.

