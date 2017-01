CdR Advance Capital, ceduti attraverso Dimore Evolute crediti fiscali per 2 milioni

di Edoardo Fagnani

CdR Advance Capital ha perfezionato la cessione ad un'importate istituzione finanziaria di crediti erariali per nominali 2,18 milioni di euro. Il corrispettivo della cessione è stato fissato a 2 milioni. In particolare l'operazione ha riguardato parte di un credito IVA di complessivi 2,88 milioni, acquisito per 1,3 milioni nell'ambito di una procedura di concordato fallimentare, omologata nel marzo 2016 ed in cui il gruppo, per il tramite di Dimore Evolute, ha svolto il ruolo di assuntore.

Il provento complessivo di 1,4 milioni risulta già integralmente riflesso nel bilancio consolidato del gruppo al 30 giugno 2016.

