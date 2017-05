Cattolica, acquisti e cessioni di azioni proprie nella scorsa settimana

di Edoardo Fagnani

Cattolica Assicurazioni ha comunicato che nelle sedute comprese tra il 23 e il 26 maggio ha acquistato 52.000 azioni proprie al prezzo medio di 7,65 euro per azione, per un controvalore complessivo di circa 398mila euro.

Al contrario, il 24 maggio la compagnia assicurativa ha venduto 10.000 azioni proprie al prezzo medio di 7,64 euro per azione, per un controvalore di oltre 76mila euro.



Attualmente Cattolica Assicurazioni detiene un totale di 6.182.307 azioni proprie, pari a circa il 3,55% del capitale.

