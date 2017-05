Castellucci (Atlantia): così nascerà il primo gruppo mondiale e la testa resterà in Italia (La Repubblica)

di Mauro Introzzi

16 mag 2017 ore 07:13

Il quotidiano ha intervistato l’amministratore delegato di Atlanta, Giovanni Castellucci, a poche ore dall’ufficializzazione del lancio dell’offerta (amichevole) d’acquisto e scambio sulla spagnola Abertis.

Il manager ha evidenziato che l’operazione permette al gruppo di raddoppiare in un solo colpo la propria dimensione in un settore ad alta intensità di capitale e di diventare il più grande operatore mondiale delle autostrade. Castellucci ha dichiarato a La Repubblica che nonostante il gruppo punterà a crescere all’estero la guida rimarrà in Italia e nel nostro paese non saranno ridotti gli investimenti.

Il numero uno di Atlantia ha poi parlato di Cai, l’azionista di Alitalia. Nella holding il gruppo autostradale ha perso circa 100 milioni dal 2008.

