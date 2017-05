Stop al ribasso per Banca Carige

di Edoardo Fagnani

31 mag 2017 ore 09:14

Banca Carige sospesa per eccesso di ribasso, dopo aver registrato un calo teorico del 7,1%. Il vice presidente dell’istituto ligure, Vittorio Malacalza, ha criticato l’operato dell’Amministratore Delegato, Guido Bastianini, che lo portano a rivedere il proprio rapporto di fiducia con il manager e a non condividere più gli indirizzi di gestione che vengono attualmente espressi. Per questo motivo il vice presidente ha sottoposto le sue considerazioni all’esame del consiglio di amministrazione, preannunciando che, nel caso in cui la propria posizione non fosse ampiamente condivisa dal consiglio, riterrà opportuno dimettersi dai propri incarichi ricoperti nella banca.

Intanto, il consiglio di amministrazione dell’istituto ligure ha autorizzato la cessione di un portafoglio di crediti non performing pari a circa 940 milioni di euro. Inoltre, il management ha approvato l’avvio dell’iter autorizzativo previsto dalla legge per il rilascio della garanzia statale (GACS) in relazione alla tranche senior dei titoli nonché la vendita delle tranche mezzanine e junior.

