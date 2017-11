Rimbalzo di Banca Carige

di Edoardo Fagnani

21 nov 2017 ore 12:30

Banca Carige registra un balzo del 47% a 0,1352 euro, dopo aver terminato la giornata di ieri con un tonfo del 37,5%.

Il Sole24Ore ha disegnato la mappa dei nuovi pesi dei soci di Banca Carige dopo la ricapitalizzazione che partirà in questi giorni. Il nuovo assetto vedrà soci storici e di riferimento affiancati a neo-azionisti che dovrebbero entrare con quote attorno al 2-3%. Oltre all’incremento della quota di Malacalza Investimenti, che potrebbe passare dal 16,7% al 28,8%, nella compagine azionaria entrerà il fondo Algebris di Davide Serra, con una quota del 2%. Sempre secondo il Sole24Ore nel capitale di Banca Carige dovrebbe poi entrare anche Credito Fondiario, che ha firmato un’esclusiva per il portafoglio di Npl della banca e che acquisterà la piattaforma di credito al consumo Creditis. Ci sarebbe inoltre il fronte della conversione, con Unipol, IntesaSanpaolo e Generali che potrebbero sottoscrivere la loro riservata dell’aumento, ossia 60 milioni di euro. Uno spazio dovrebbe averlo anche la Fondazione Carige (attorno allo 0,3%) mentre Coop Liguria coprirà l’aumento per l’1,76% Infine nel capitale della banca genovese starebbero rientrando con posizioni superiori al 2% del capitale anche due vecchie conoscenze dell’istituto genovese: il fondo Tosca e Marshall Wace.

