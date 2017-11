Banca Carige sospesa per eccesso di ribasso (-50%)

di Edoardo Fagnani

20 nov 2017 ore 09:03

Banca Carige non riesce a fare prezzo per eccesso di ribasso, dopo aver segnato un calo teorico del 50%.

Dopo un riunione durata diverse sedute, il consiglio di amministrazione dell’istituto ligure ha definito le caratteristiche dell'aumento di capitale da 560 milioni di euro. Con riferimento alla tranche riservata agli azionisti ordinari e di risparmio, la banca emetterà un massimo 49.810.870.500 nuove azioni ordinarie, in rapporto di 60 nuove azioni per ogni azione ordinaria e/o di risparmio posseduta. Ogni nuova azione sarà offerta a un prezzo unitario di 0,01 euro, per un controvalore massimo di 498,11 milioni di euro. Inoltre, Banca Carige emetterà un massimo di 6.000.000.000 nuove azioni ordinarie, da offrire prioritariamente ai portatori dei titoli subordinati al prezzo di emissione di 0,01 euro per ogni nuova azione ordinaria. Il controvalore massimo della tranche riservata sarà di 60 milioni di euro. Banca Carige intende iniziare il periodo di esercizio dei diritti di opzione mercoledì 22 novembre e terminarlo mercoledì 6 dicembre 2017, chiedendo deroga rispetto al calendario di Borsa che in questo caso indicherebbe quale data di inizio per l’esercizio dei diritti di opzione, lunedì 27 novembre. Intanto, Banca Carige ha confermato di aver ricevuto lettere irrevocabili di sottoscrizione per la parte in opzione dell’aumento di capitale da parte di Malacalza Investimenti e degli altri azionisti core, subordinate ad alcune condizioni sospensive e risolutive tipiche per operazioni di questo tipo. Nel dettaglio, Malacalza Investimenti intende sottoscrivere l’aumento per la propria quota pari a circa il 17,6%, Gabriele Volpi (attraverso la Compania Financiera Lonestar) che, oltre ad aver confermato il proprio 6%, si è impegnato a salire al 9,9%, Aldo Spinelli (attraverso la Spininvest) per la quota dello 0,45 % e Gruppo Cooperative Liguria per la quota dell'1,76%. Inoltre, Banca Carige ha comunicato che si è costituito il consorzio di garanzia relativo all'aumento di capitale in opzione pari a 500 milioni di euro. Infine, Banca Carige è entrata in trattativa esclusiva con Credito Fondiario per la cessione di un portafoglio di crediti in sofferenza pari a 1,2 miliardi di euro di valore lordo e della piattaforma di servicing.

Nel corso di un'intervista pubblicata su Il Sole24Ore di domenica l'amministratore delegato di Banca Carige, Paolo Fiorentino, ha anticipato che al momento l'aumento di capitale da 560 milioni di euro è già coperto per quasi 300 milioni di euro. Il management ha precisato che avrebbero già dato la disponibilità "i soci noti, qualcuno nuovo di natura istituzionale, e gli ex bondholder".

Questo scritto è redatto a solo scopo informativo, può essere modificato in qualsiasi momento e NON può essere considerato sollecitazione al pubblico risparmio. Il sito web non garantisce la correttezza e non si assume la responsabilità in merito all’uso delle informazioni ivi riportate.