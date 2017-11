Banca Carige: stabili le azioni, crollano i diritti

di Edoardo Fagnani

29 nov 2017 ore 11:43

Giornata nervosa per Banca Carige, dopo i ribassi subiti nelle ultime sedute. Le azioni dell’istituto ligure sono invariate a 0,0101 euro, mentre i diritti relativi all’aumento di capitale registrano uno scivolone del 52,5% a 0,0038 euro.

Il CdA di Banca Carige ha esaminato le diverse offerte pervenute nel contesto del processo di asta competitiva per la cessione di Creditis. In particolare, è stata individuata una shortlist di due controparti con cui proseguiranno le trattative, al fine di pervenire a una determinazione finale in tempo utile, entro la chiusura dell’aumento di capitale. Secondo quanto scritto su Il Sole24Ore sarebbero rimasti in partita il fondo americano Christofferson Robb & Copany (Crc), fino a questo momento il candidato favorito, e Chenavari Financial Group, che avrebbe rilanciato rispetto all’offerta originaria. Il fondo vincitore dovrebbe anche impegnarsi a entrare con un 2% nel capitale della banca.

Questo scritto è redatto a solo scopo informativo, può essere modificato in qualsiasi momento e NON può essere considerato sollecitazione al pubblico risparmio. Il sito web non garantisce la correttezza e non si assume la responsabilità in merito all’uso delle informazioni ivi riportate.