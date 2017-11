Banca Carige, le azioni non fanno prezzo

di Edoardo Fagnani

22 nov 2017 ore 09:01

Banca Carige non fa prezzo per eccesso di rialzo (+16,5% il progresso teorico). Oggi ha preso il via l’aumento di capitale da 560 milioni di euro. Il prezzo di chiusura di ieri delle azioni ordinarie, pari a 0,141 euro, è stato rettificato a 0,0121 euro. Di conseguenza, il prezzo iniziale dei diritti è stato fissato a 0,1289 euro. Nel prospetto informativo banca Carige ha segnalato che il prezzo di offerta delle nuove azioni, pari a 0,01 euro, è stato determinato dal Consiglio di Amministrazione applicando uno sconto del 26,8% rispetto al TERP, il prezzo teorico ex diritto calcolato rispetto alla media dei prezzi ufficiali di borsa registrati negli ultimi sei mesi antecedenti la data del 13 novembre 2017, pari a 0,234 euro.

