Carige, ok Bce a Malacalza: può salire (Il Sole24Ore)

di Mauro Introzzi

8 dic 2017 ore 07:29

Il quotidiano economico scrive che ieri, giorno successivo alla chiusura dell'aumento di capitale di Banca Carige, sono circolate indiscrezioni sulla autorizzazione da parte della Bce a Malacalza Investimenti a salire al 28% del capitale dell'istituto ligure.

Il Sole24Ore ha ricordato che Francoforte aveva vietato alla holding di Malacalza di esercitare funzioni di direzione e coordinamento sulla banca e ha evidenziato come, interpellata a riguardo, la Malacalza Investimenti non ha voluto comunque commentare.

Il quotidiano evidenzia che, in ogni caso, la conseguenza è che il consorzio bancario (composto da Credit Suisse, Deutsche Bank, Barclays e il co-garante Equita Sim) verrà chiamato a sottoscrivere una quota minima, circa 2,7 milioni. Nel frattempo l’istituto offrirà in Borsa, nei prossimi giorni, i diritti d’opzione non esercitati.

