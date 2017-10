Carige, obbligazionisti verso il sì (MF)

di Mauro Introzzi

4 ott 2017 ore 06:51

Secondo il quotidiano finanziario i possessori di bond subordinati di Banca Carige starebbero in procinto di confermare la loro adesione alla proposta di conversione in titoli senior.

Secondo MF, infatti, è difficile che i grandi bondholder subordinati, come Unipol o Generali, respingano la proposta contemplata nell’offerta Lme (Liability Management Exercise), “mettendo a rischio un’operazione che è vitale per la messa in sicurezza della banca e che ha già registrato una prima apertura da parte di un investitore istituzionale di peso”. Il quotidiano si riferisce a Unipol: il gruppo assicurativo bolognese è orientato ad aderire al piano di Lme.

Questo scritto è redatto a solo scopo informativo, può essere modificato in qualsiasi momento e NON può essere considerato sollecitazione al pubblico risparmio. Il sito web non garantisce la correttezza e non si assume la responsabilità in merito all’uso delle informazioni ivi riportate.