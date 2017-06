Carige, Malacalza corteggia Nicastro (MF)

di Mauro Introzzi

15 giu 2017 ore 07:11

Il quotidiano finanziario scrive che l’azionista di riferimento di Banca Carige, Vittorio Malacalza, sta stringendo i tempi per la ricerca del nuovo top manager che succederà all’ormai ex amministratore delegato Guido Bastianini alla carica di ceo dell’istituto ligure.

Secondo MF, Malacalza starebbe puntando sul presidente delle good bank Roberto Nicastro. Ma nonostante il pressing l’ex manager Unicredit continua a dirsi non disponibile per l’incarico almeno fino a quando CariFerrara non sarà stata venduta a BPER Banca.

Le alternative sarebbero rappresentate da Marina Natale, ex dirigente Unicredit, e da Francesco Iorio, ex amministratore delegato di Popolare Vicenza. Secondo MF è tramontata l’ipotesi di un coinvolgimento dell’ex ad di Unicredit Federico Ghizzoni.

