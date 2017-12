Carige: i paletti della Bce a Malacalza (Sole24Ore)

di Mauro Introzzi

6 dic 2017 ore 06:48

Il quotidiano economico ricorda che si chiude oggi l’aumento di capitale da 560 milioni di euro di Banca Carige. Mentre sono attese le firme sugli accordi vincolanti per la cessione della controllata del credito al consumo Creditis, a Chenavari Investment Management (per 100 milioni), e per vendere un portafoglio di crediti problematici lordi da 1,2 miliardi al 23% del suo valore e la piattaforma di gestione dei deteriorati si prospettano dei paletti per la Malacalza Investimenti, già titolare del 17,6% del capitale e pronto a salire fino al 28%. Secondo quanto scrive il Sole24Ore, infatti, le Authority hanno posto dei paletti all’ascesa della holding della famiglia Malacalza, cioè nessuna influenza sulla gestione operativa della banca.

