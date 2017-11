Carige, la Consob dispone la sospensione

L'organo di controllo dei mercati ha ha disposto la sospensione temporanea delle negoziazioni nei mercati regolamentati italiani di tutti i titoli emesse o garantiti da Banca Carige

di Mauro Introzzi

17 nov 2017 ore 10:03

Dopo essere stata sospesa dalle contrattazioni nella giornata di ieri da parte di Borsa Italiana, nelle scorse ore la Consob ha disposto la sospensione temporanea delle negoziazioni (nei mercati regolamentati e nei sistemi multilaterali di negoziazione italiani) di tutti i titoli emesse o garantiti da Banca Carige.

La nota dell'organo di controllo dei mercati finanziari italiani specifica che "l'attuale contesto normativo non garantisce la trasparenza, l'ordinato svolgimento delle negoziazioni e la tutela degli investitori, in ragione dell'incertezza in merito all'operazione di aumento di capitale e alle eventuali iniziative in corso da parte della banca e dalle competenti autorità per la vigilanza prudenziale".

Ma fino a quando Carige rimarrà sospesa? L'organo guidato da Giuseppe Vegas indica che la sua decisione rimarrà valida "fino a quando non sarà ripristinato un corretto quadro informativo sui titoli emessi o garantiti dell'istituto".

Nella giornata di ieri si è appreso che è saltato l'accordo con gli istituti che dovevano formare il consorzio di garanzia per l'aumento di capitale da 560 milioni di euro della banca ligure. Il consorzio avrebbe chiesto maggiori garanzie, considerando troppo rischiosa l’operazione.

In serata Carige ha dichiarato che il suo management continua a lavorare per determinare la finalizzazione del consorzio di garanzia, condizione imprescindibile per la realizzazione dell'aumento di capitale.

L'istituto ha specificato che gli impegni sottoscritti ricevuti dall'istituto nell'ambito dell'aumento di capitale da 560 milioni di euro ammontano all’11,75% del capitale, oltre a quanto comunicato nel pomeriggio dalla Malacalza Investimenti che ha dichiarato di "confermare ancora la propria attitudine di sostegno nell'interesse della Banca del territorio e dell'azionariato tutto".

A questo proposito Malacalza Investimenti ha dichiarato di "aver presentato istanza all'autorità di vigilanza già dal 26 ottobre 2017 per essere autorizzata a incrementare la propria partecipazione nella Banca sino alla quota pari al 28% del capitale sociale della medesima".

In totale, quindi, i grandi soci esistenti avrebbero garantito la loro disponibilità a coprire una quota di circa il 40%.