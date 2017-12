Carige festeggia il buon esito dell'aumento di capitale

di Mauro Introzzi

7 dic 2017 ore 15:48

Sospesa per eccesso di rialzo, con un progresso teorico del 13% a 0,0113 euro, Banca Carige. L'istituto ligure festeggia l'esito positivo della ricapitalizzazione chiusa ieri.

La banca di Paolo Fiorentino ha comunicato che l’aumento di capitale in opzione relativo a massime 49,8 miliardi di azioni ordinarie circa risulta essere stato sottoscritto per circa il 66%. Le azioni sottoscritte sono state circa 33,1 miliardi, per un controvalore complessivo di circa 331 milioni.

Nell'ambito invece dell'aumento di capitale relativo alla tranche riservata delle massime 6 miliardi di azioni ordinarie di nuova emissione, Banca Carige ha ricevuto adesioni per la sottoscrizione di circa 4,6 miliardi di nuove azioni, pari al 77% circa del totale delle nuove azioni della tranche riservata, per un controvalore complessivo di circa 46 milioni di euro. Il valore complessivo è, pertanto, pari a circa 377 milioni di euro. Con gli impegni di Malacalza Investimenti, che intende salire al 28% post aumento, ed eventualmente del consorzio di garanzia, l’operazione è da ritenersi sostanzialmente chiusa con esito positivo.

