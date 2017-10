Campari vende Lemonsoda a Royal Unibrew A/S

di Mauro Introzzi

4 ott 2017 ore 17:22

Campari ha siglato un accordo per la cessione del business Lemonsoda a Royal Unibrew A/S, società produttrice di bevande con sede in Danimarca. Il corrispettivo dell’operazione in termini di enterprise value (valore dell'azienda) è pari a 80 milioni di euro in assenza di cassa o debito finanziario.

Il business ceduto comprende le bevande gassate analcoliche a base di frutta quali Lemonsoda, Oransoda, Pelmosoda e Mojito Soda, raggruppate sotto il marchio Freedea, e i marchi Crodo (a esclusione di Crodino). Il closing dell’operazione è previsto entro la fine del 2017.

La transazione mostra l’impegno di Campari volto a razionalizzare il portafoglio per aumentare il focus sui brand spirit prioritari. Dall'inizio del 2017 Campari ha ceduto attività non strategiche per un valore complessivo di circa 310 milioni.

