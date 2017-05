Campari (+4,4%) la migliore al FTSEMib

di Edoardo Fagnani

9 mag 2017 ore 17:40

Campari è balzata del 4,43% a 5,775 euro, dopo alcune sospensioni per eccesso di rialzo. La società ha terminato il primo trimestre del 2017 con ricavi in aumento del 15% a 376,6 milioni di euro, mentre l’utile ante imposte è cresciuto del 56% a 54,4 milioni di euro. La società ha segnalato di aver raggiunto un accordo con l’Agenzia delle Entrate che definisce i criteri per la quantificazione dei benefici fiscali rispetto al cosiddetto ‘Patent Box’ per il periodo 2015-2019. Il beneficio fiscale per il 2015 risulta pari a circa 12 milioni di euro, mentre per il 2016 l’azienda stima un valore pari a circa 16 milioni, entrambi da contabilizzare nel conto economico del primo semestre del 2017.

Questo scritto è redatto a solo scopo informativo, può essere modificato in qualsiasi momento e NON può essere considerato sollecitazione al pubblico risparmio. Il sito web non garantisce la correttezza e non si assume la responsabilità in merito all’uso delle informazioni ivi riportate.