Campari: ok dei soci a frazionamento, bilancio 2017 e dividendo 2017

di Mauro Introzzi

28 apr 2017 ore 12:31

L’assemblea degli azionisti di Campari ha approvato oggi, in sede straordinaria, il frazionamento delle 580.800.000 azioni ordinarie in circolazione in 1.161.600.000 azioni ordinarie di nuova emissione, da assegnare nel rapporto di 2 azioni di nuova emissione in sostituzione di ogni azione ordinaria in circolazione. L’operazione di frazionamento verrà eseguita entro la prima metà del mese di maggio 2017.



I soci hanno poi approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016 e deliberato la distribuzione di un dividendo di 0,045 euro per azione risultante dal frazionamento azionario. Il dividendo verrà posto in pagamento il 24 maggio 2017, con stacco cedola il 22 maggio 2017.

