Calcio e fiction prove di accordo Vivendi-Mediaset (La Repubblica)

di Edoardo Fagnani

11 ott 2017 ore 07:42

La Repubblica è tornata sulla diatriba tra Vivendi e Mediaset, segnalando che tra le due società sembra possibile arrivare a un accordo.

Nel dettaglio, il colosso francese sarebbe disposto a risarcire il gruppo del Biscione: “L’agenzia Bloomberg parla addirittura di un miliardo (tra contanti e azioni). La Reuters di una prima tranche da 250 milioni (cifra più realistica), da integrare in seconda battuta”, ha segnalato il quotidiano.

Inoltre, l’intesa potrebbe coinvolgere anche Telecom Italia, attraverso un accordo sui contenuti per la televisione, i personal computer e gli smartphone. Più in particolare, Mediaset potrebbe entrare a far parte del capitale di Canal Plus Italia, attualmente controllata all’80% da Telecom Italia e partecipata per il restante 20% da Vivendi.

