Cairo Communication, ok a bilancio 2017 e dividendo 2017

di Mauro Introzzi

8 mag 2017 ore 18:24

L’assemblea degli azionisti di Cairo Communication ha approvato il bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2016, nonché la distribuzione di un dividendo di 0,05 euro per azione, che sarà messo in pagamento a decorrere dal 24 maggio 2017, previo stacco della cedola in data 22 maggio 2017.

La società precisa che ai fini fiscali il dividendo unitario di 0,05 euro si considera originato per 0,0002 euro dalla distribuzione di riserve di capitali e per 0,0498 euro dalla distribuzione di riserve di utili.

Questo scritto è redatto a solo scopo informativo, può essere modificato in qualsiasi momento e NON può essere considerato sollecitazione al pubblico risparmio. Il sito web non garantisce la correttezza e non si assume la responsabilità in merito all’uso delle informazioni ivi riportate.