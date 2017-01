Buona partenza per Generali (+1,4%)

di Edoardo Fagnani

26 gen 2017 ore 09:09

Avvio di giornata positivo per Generali; il titolo della compagnia triestina guadagna l’1,61% a 15,82 euro. Dalle comunicazioni giornaliere diffuse dalla Consob si apprende che il 23 gennaio Generali è diventato uno dei maggiori azionisti di IntesaSanpaolo (+0,43% a 2,31 euro) con una quota del 3,376% del capitale. La partecipazione è detenuta in maniera diretta in qualità di prestatario. Il Sole24Ore ha scritto che scrive che IntesaSanpaolo sarebbe al lavoro per lanciare una Ops (offerta pubblica di scambio) su Generali. Secondo il quotidiano finanziario la banca starebbe cercando lo schema per una operazione definita “tanto ambiziosa quanto onerosa”. Secondo quanto riportato da Il Sole24Ore l’idea di massima rimane quella di una maxi offerta di scambio sui titoli Generali, in un operazione da oltre 15 miliardi. La banca punta a un progetto che consenta di crescere “nel settore del risparmio gestito, del private banking e in quello dell’assicurazione in sinergia con le proprie reti bancarie”, come si è letto nella nota di martedì sera.

