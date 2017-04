Buona giornata per Unicredit (+1,8%)

di Edoardo Fagnani

20 apr 2017 ore 17:41

Segno più per Unicredit; il titolo dell’istituto guidato da Jean-Pierre Mustier ha guadagnato l’1,83% a 13,88 euro. L’assemblea degli azionisti ha approvato il bilancio del 2016: gli azionisti hanno deciso la copertura della perdita dell’esercizio 2016, pari a 11,4 miliardi di euro mediate l'utilizzo per pari importo della Riserva Sovrapprezzo Azioni. L'amministratore delegato, Jean Pierre Mustier, ha detto che Unicredit non punta ad altre cessioni né a crescere attraverso acquisizioni. Il direttore generale, Gianni Franco Papa, ha dichiarato che la dismissione dei crediti deteriorati procede come previsto nel piano industriale. Sono già stati ceduti poco più della metà dei 17,7 miliardi di euro di Npl previsti dal progetto Fino.

